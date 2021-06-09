Кулеба про зустріч у Берліні стосовно Nord Stream 2: Атмосфера була конструктивною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Берліні обговорив з німецькими посадовцями загрози Північного потоку-2 та європейське майбутнє України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

8 червня міністр Кулеба розпочав візит до Німеччини на тлі загострення безпекової ситуації з боку Росії, а також на старті виборчої кампанії у ФРН.

Глава української дипломатії провів сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини, серед яких президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле, віцеканцлер, федеральний міністр фінансів Олаф Шольц, зовнішньополітичний радник федерального канцлера Ян Гекер, голови комітетів Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норберт Рьотґен та Гюнтер Кріхбаум.

Кулеба приділив основну увагу протидії загрозам з боку РФ та важливості врахування ключовими німецькими політичними партіями інтересів України у своїх виборчих програмах та майбутній коаліційній угоді.

Європейське майбутнє України стало ключовою темою переговорів міністра із президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле, головами Комітету Бундестагу у закордонних справах та з питань ЄС Норбертом Рьотґеном і Ґунтером Кріхбаумом.

Кулеба висловив вдячність за підтримку Німеччиною європейської інтеграції України. Він також звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Міністр обговорив подальшу фінансово-технічну допомогу у процесі реформ в Україні на зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром фінансів Німеччини Олафом Шольцем.

Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.

"Окремою темою стали загрози російського газогону Північний потік-2. Дмитро Кулеба вчергове наголосив, що цей проєкт не лише підриває енергетичну безпеку України та Європи, але й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску", - йдеться у повідомленні.

Міністр також зустрівся з державним секретарем, керівником відомства Федерального президента Німеччини Штефаном Штайнляйном.

Насамкінець Дмитро Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози Північного потоку-2 та подальше функціонування Нормандського формату.

"У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо Північного потоку-2 та Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина - це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", - заявив Кулеба.

У другий день візиту, 9 червня, заплановані переговори Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером, а також зустрічі з керівництвом провідних німецьких політичних партій.

9 червня о 17:00 за київським часом глави української та німецької дипломатії проведуть спільну пресконференцію для ЗМІ.

На початку червня Україна звернулася з проханням до Берліна долучитися до американо-німецьких переговорів щодо вкрай небезпечного для неї проєкту газопроводу "Північний потік-2". За матеріалами Укрінформ.