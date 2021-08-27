Кулеба прокоментував слова Кальюлайд про "20 років роботи" до членства у ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував слова президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в ЄС знадобиться 20 років.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали литовцям, латвійцям та естонцям: вам треба 20-30 років до ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв до цього і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло під час інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав міністр.

За його словами, Україна вже передала своє обурення цими словами до естонського МЗС.

"Ми розчаровані такими заявами та вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів", - наголосив він.

Раніше президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що ЄС варто бути сміливішим у питанні розширення щодо східних партнерів, однак Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства у ЄС.