Кулеба провів першу розмову з держсекретарем США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен під час першої розмови підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері.

"У нашій першій розмові з Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав очільник МЗС.

Сенат США 26 січня затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена. За матеріалами "День".