Кулеба розповів про першу зустріч Зеленського з новим канцлером Німеччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки першої зустрічі президента Володимира Зеленського з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Його відеозвернення опубліковано у Facebook.

Зустріч відбулася 15 грудня у Брюсселі на полях саміту Східного партнерства. Олаф Шольц обійняв свою посаду 8 грудня.

"Пан Шольц був досить обережним - він ще придивляється до ситуації... Але чітко пролунало, що Німеччина на боці України у цій ситуації, є чітке розуміння, хто несе відповідальність за ескалацію та блокування Мінського процесу", - сказав Кулеба.

За словами міністра, з новим урядом Німеччини доведеться багато працювати, але важливо, що Зеленський і Шольц "переговорили, відчули одне одного і розійшлися думати та працювати далі".

Глава МЗС України також нагадав, що 15 грудня у Брюсселі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона. Під час неї лідери скоординували позиції щодо того, як повернути Росію за стіл переговорів.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини 15 грудня Зеленський висловив сподівання, що новий уряд країни підтримає євроатлантичний курс України і збереження транзиту газу через українську територію після 2024 року. Співрозмовники також обговорювали енергетичне партнерство України та Німеччини.

За словами президента України, він обговорив із Шольцом газопровід Північний потік-2 та заявив, що це "дуже серйозний інструмент для розмови з РФ".

"Я б завдяки такому інструменту міг організувати зустріч із президентом Росії, де могли б бути вирішені якісь зрушення у виконанні Мінська чи інші кроки для закінчення військового конфлікту [на Донбасі]... Я не впевнений, що він [Олаф Шольц] мене почує, але принаймні він мене чув", - сказав він. За матеріалами nv.ua