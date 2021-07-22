Кулеба розповів, про що будуть консультації з Німеччиною та Єврокомісією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вчора Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною по "Північному потоку- 2". За його словами, консультації повинні проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості і безпеки в рамках розвитку енергопроектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дмитра Кулеби з Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Ми поставимо питання, яким чином бачать партнери імплементацію цих домовленостей таким чином, щоб вони не послаблювали енергобезпеку України та Східної Європи", - заявив він.

Міністр підкреслив, що головною претензією є те, що угода Сполучених Штатів і Німеччини не вирішує питання безпеки України, яка страждає від запуску "Північного потоку-2".

"Яким чином "Північний потік-2" буде заведений під дію третього пакета енергоефективності Європи. Ми повинні провести консультації, щоб встановити, чи порушує" Північний потік-2" правила ЄС і угоду про асоціацію", - підкреслив він.

Нагадаємо, Німеччина і США офіційно оголосили про угоду щодо запуску "Північного потоку-2". Берлін пообіцяв застосувати санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме газ як зброю проти України.