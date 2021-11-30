Кулеба розповів, як далі просуватимуть Кримську платформу

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розказав про системні зусилля української дипломатії з розвитку "Кримської платформи", зокрема по лінії ОБСЄ та ООН.

Про це він розповів кореспондентові Укрінформу в Ризі, де проходить зустріч голів МЗС країн НАТО.

"Після проведення успішного саміту "Кримської платформи" наша задача це, по суті, її "вмонтовування" в систему міжнародних відносин.

Використовуватимемо, зокрема, майданчик ОБСЄ для того, щоб провести у Стокгольмі (на міністерській зустрічі, - ред.) окремий захід, присвячений функціонуванню і розвитку цієї Платформи. Дещо робимо і по лінії ООН: є, наприклад, посилання на "Кримську платформу" у проєкті резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка буде ухвалюватися", - сказав Кулеба.

За його словами це все - "частина системних зусиль української дипломатії з міжнародної легитимізації, розвитку "Кримської платформи" як нового формату взаємодії".

Як повідомляв Укрінформ, на запрошення генерального секретаря Єнса Столтенберга міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь в засіданні глав МЗС держав-членів НАТО в Ризі (30 листопада - 1 грудня). Після цього Кулеба полетить у Стокгольм на зустріч Ради міністрів ОБСЄ.

28-ма зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) відбудеться 2-3 грудня 2021 року у Стокгольмі, Швеція. Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.