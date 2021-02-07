Кулеба: сейчас речь о безвизе с США не идет

Украина когда-то будет добиваться упрощения визового режима с США, но пока этот вопрос не стоит. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Я, честно вам скажу, сейчас этот вопрос (упрощение визового режима - ред.) нереален, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США не идет", - сказал министр.