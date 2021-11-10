Кулеба та Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США

Міністр закордонних справ України та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали у Вашингтоні нову Хартію стратегічного партнерства Україна - США. Текст хартії англійською та українською мовами розміщено на сайтах Держдепу США, та МЗС України відповідно.

Серед іншого, як вказує текст розміщений на сайті МЗС України, Київ та Вашингтон поділяють життєво важливі національні інтереси щодо сильної, незалежної та демократичної України.

"Зміцнення спроможності України захищатися від загроз її територіальній цілісності та поглиблення інтеграції України до євроатлантичних інституцій є взаємопов'язаними пріоритетами", - вказує текст нової хартії на сайті МЗС.

Коментуючи підписання хартії, Кулеба заявив, що підписання збільшує підтримку України у протидії агресії РФ та виводить стратегічне партнерство між країнами на новий рівень.

"Найкращий спосіб стримати агресивну Росію - це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам-на-сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві", - наводить слова Кулеби сайт МЗС.

Як повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Сінді Сейн, сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Росію "не робити серйозну помилку" із вторгненням до України під будь-яким приводом

Як повідомляв "Голос Америки", раніше у Вашингтоні президентка Єврокомісії заявила про підтримку України з боку ЄС та США. Після зустрічі із президентом США Джо Байденом Урсула фон дер Ляєн заявила, що США та ЄС повністю підтримують територіальну цілісність України та її спроби модернізувати та трансформувати економіку та посилити стійкість.

Хартію Україна-США про стратегічне партнерство було підписано у 2008-му році. З її текстом можна ознайомитись на сайті Посольства США в Україні.

Серед іншого той документ називав спільним пріоритетом сторін поглиблення інтеграції України до євроатлантичних структур.

"Ми плануємо реалізувати програму посиленого безпекового співробітництва, яка передбачає збільшення українських можливостей та посилення України як кандидата на членство в НАТО", - відзначає текст. За матеріалами Голос Америки