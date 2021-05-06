Кулеба: Україна і США домовилися про кілька важливих для безпеки речей
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Сполучені Штати домовилися про декілька важливих для української безпеки речей.
Як передає Укрінформ, про це він сказав у відеозверненні за підсумками зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, яке транслювалося у Фейсбуці.
Кулеба підкреслив, що його зустріч з Блінкеном була дуже конструктивною, і у Президента Володимира Зеленського була "відверта і довірлива розмова" з держсекретарем.
"Ми дійсно домовилися про декілька речей, важливих для української безпеки, важливих для українських реформ. Ми будемо працювати над їхнім виконанням в інтересах України і Сполучених Штатів, і взагалі євроатлантичного простору як такого", - наголосив міністр, але не надав більше деталей.
Глава української дипломатії підкреслив, що під час зустрічі сторони обговорювали безпеку, реформи в Україні, її євроатлантичну інтеграцію, енергетичну безпеку і економіку.
"Сьогодні Ентоні Блінкен чітко мені сказав, що Сполучені Штати хочуть розвивати стратегічне партнерство між Україною та Америкою", - акцентував Кулеба.
Він додав, що Україна продовжить працювати з США над тим, щоби звільнити наші території і щоб Україна стала членом колективного Заходу.