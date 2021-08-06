Кулеба: Україна – одна з небагатьох тем, яка об’єднує обидві партії в Конгресі США

Україна – одна з небагатьох тем, яка об’єднує обидві партії – Республіканську та Демократичну - в Конгресі США.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи журналістам результати переговорів у Вашингтоні.

«Ми пишаємося тим, що Україна є темою, яка об’єднує обидві партії - і демократів і республіканців, - сказав він. - І ,до речі, всі наші співрозмовники відзначали, що 99 відсотків питань нині роз’єднують партії, а питання України об’єднує».

Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповіли, що мали продуктивні переговори з радником президента з питань безпеки Джейком Салліваном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, шістьма сенаторами та одним конгресменом.

Єрмак підкреслив, що «Вашингтон чекає на приїзд нашого Президента, і всі налаштовані на те, щоб це був дуже продуктивний, фундаментальний візит». «Ми ще раз переконалися, що США справді є стратегічним партнером України, а також що безпека і захист України, підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Штатів», - додав він.

За словами Єрмака, Президент України «вперше за історію незалежності приїде з абсолютно новою візією, чітким баченням стратегії розвитку наших партнерських відносин».

Як зазначив Кулеба, майбутня зустріч президентів України та США «визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки».

За його словами, Джо Байден - це перший в історії Сполучених Штатів президент, який «знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна і якому не треба читати лекції про українців».

Він відзначив, що Президент Володимир Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили в Білий дім, «і це саме по собі є сигналом».

Кулеба також сказав, що останні рішення щодо судової реформи, земельного ринку, «якими займався особисто Президент», відкривають унікальну можливість вивести стратегічне партнерство з Америкою на новий рівень, не лише в питаннях політики, а й інвестицій, реалізації масштабних економічних проєктів в Україні.

4 – 5 серпня Єрмак та Кулеба здійснили поїздку до Вашингтона у рамках підготовки візиту до США Президента Володимира Зеленського, який відбудеться наприкінці серпня.

За матеріалами Укрінформ.