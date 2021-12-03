Кулеба: Україна вступить до НАТО, коли три столиці змінять свій погляд.

Україна вступить до НАТО, коли три члени Альянсу змінять свій погляд і перестануть сприймати її як додаток до Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.

"За моїми підрахунками, Україна приєднається до НАТО, коли три столиці країн НАТО змінять погляд на відносини з Україною, нарешті почавши сприймати Україну як незалежну і самостійну державу, а не як додаток до Росії", - сказав він.

Кулеба відмовився називати конкретні три країни. При цьому він говорив, що деякі держави дивляться на Україну крізь призму своїх відносин з РФ - і ситуація зміниться на краще, "якщо Берлін, Париж та будь-які інші європейські столиці вирішать змінити свою призму погляду на відносини з Україною".

"Однак, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання поки що будуть зачинені", - вважає міністр.

У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО ухвалило декларацію. У ній йдеться, що Україна та Грузія стануть членами НАТО через отримання плану дій щодо членства в НАТО. Наразі Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

1 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче юридичних гарантій того, що Україна не увійде до НАТО. НАТО відмовило Путіну. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг назвав незаконною пропозицію президента Росії.

2 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва незабаром запропонує новий пакт європейської безпеки. Він сподівається зупинити розширення НАТО на схід.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.