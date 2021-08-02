Кулеба в статті закликав США і ЄС визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО та Євросоюз

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба закликав США і країни Європейського Союзу інституційно закріпити місце України в західному світі прийняттям "дорожньої карти" вступу нашої країни в НАТО та ЄС.

"Після 1991 року спільна історія певний час ще об'єднувала країни, які повстали на руїнах Союзу. Проте у наступні десятиріччя вони рухалися вкрай різними траєкторіями, а спільний досвід втрачав важливість. Західним країнам час позбутися погляду на регіон як просто "пострадянський простір", - написав Кулеба в статті для видання Foreign Affairs, переклад якої був опублікований на сайті МЗС України в понеділок.

"Що США та їх союзники мають змінити у своїй політиці, аби вона відповідала новим реаліям? У випадку України йдеться насамперед про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС", - додав він.

Глава МЗС України зазначив, що у США і їх західних партнерів є можливість розробити амбітну стратегію регіону, що передбачає особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

"У випадку України та Грузії, пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО. Як сам Альянс зазначив у підсумковій декларації саміту 2008 року у Бухаресті та підтвердив на саміті у Брюсселі цьогоріч, цей день неминуче настане", - написав Кулеба, зазначивши, що окрім взаємодії з безпеки, Україна і Грузія також віддані подальшої економічної та політичної інтеграції з Європою.

Міністр закордонних справ України нагадав, що разом зі своїм колегами з Молдови та Грузії заснували в цьому році в Києві "Асоційоване тріо", яке декларує мету членства трьох країн в ЄС.

"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м'язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи", - додав Кулеба.

Він вказав, що Україна вже досягла значного прогресу в реформах, хоча потрібні подальші внутрішні трансформації. Йдеться, перш за все, про викорінення корупції, додав він.

"Ми реалістично дивимося на те, скільки ще потрібно зробити для подолання корупції у судовій системі, секторі оборони та безпеки та інших інституціях. Але сильна політична воля для руху вперед є: це очевидно з останніх сміливих кроків, здійснених попри шалений спротив корупційних сил", - підкреслив Кулеба.

Раніше Україна вперше з моменту здобуття незалежності отримала стратегію зовнішньополітичної діяльності, де одним із пріоритетів прописав курс в НАТО та ЄС.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, ZN.UA