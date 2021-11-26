Кулеба відповів, чи планують введення в Україні воєнного стану

Міністру закордонних справ України Дмитрові Кулебі нічого не відомо про можливість введення в Україні воєнного стану. Про це він розповів 25 листопада в ефірі каналу "1+1", відповідаючи на запитання ведучої Наталії Мосейчук.

Ведуча розповіла про появу інформації, що президент України Володимир Зеленський нібито має намір 1 грудня під час виступу у Верховній Раді оголосити про плани ввести воєнний стан у країні. Вона попросила міністра підтвердити чи спростувати такі повідомлення.

"Мені нічого не відомо про це. Я не беру участі у підготовці звернення [Зеленського] і не брав участі в обговоренні цієї теми", - відповів Кулеба. За матеріалами Гордон.