Кулеба відреагував на газовий контракт Угорщини й Росії

Україна відповість на геополітичний удар, який нанесено їй підписанням контракту між Угорщиною і Росією про постачання газу в обхід української газотранспортної системи. Про це в ефірі ток-шоу Свобода слова на ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Угорщина завдала удару українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар. І ми повинні відповідати на нього відповідно", - сказав він.

Міністр підкреслив, що після таких дій Будапешта "не може бути жалю і співчуття".

Він повідомив, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Реакція Банкової цим не обмежаться, сказав голова МЗС.

"Це не буде тільки політичний крок - скасування комісії <...>, ми будемо робити й інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - пообіцяв він.

Його угорський колега Петер Сійярто вважає, що критика України через контракт - "втручання у внутрішні справи" країни.

30 серпня 2021 року Угорщина узгодила з Газпромом довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України. Він розрахований на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років. Угорщина буде отримувати 4,5 млрд куб. м газу в рік.

В Кремлі заявили, що Газпром готовий збільшувати постачання газу до Європи. Також Туреччина обговорює новий контракт з Газпромом. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.