Кулеба задоволений нервовою реакцією Лаврова на "Кримську платформу"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба задоволений нервовою реакцією свого російського візаві Сергія Лаврова на ініціативу "Кримська платформа".

Про це дипломат сказав на брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

"Вчора Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про "Кримську платформу", назвав її шабашем, збіговиськом. Я не буду приховувати: задоволений цією нервовою реакцією", - сказав Кулеба.

"Як казав Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротись, а потім ви перемагаєте. РФ вже успішно здолала перші дві стадії, і перебуває на третій - активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде. Це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму", - додав міністр.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де мав зустрітись з учасниками молодіжного форуму "Таврида" в Судаку. Там Лавров поспілкувався з учасниками заходу. Зокрема, він зробив низку заяв щодо "Кримської платформи".

Коментуючи візит російського міністра, голова зовнішньополітичного відомства України зазначив, що саміт "Кримської платформи" відбудеться за будь-якої погоди.