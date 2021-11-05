Кулеба заперечив можливість поступок Росії в обмін на дешевий газ чи електроенергію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив можливість політичних поступок Росії в обмін на дешевий газ чи електроенергію для України.

Про це він заявив під час Hard-talk у межах форуму "Re:Open Zakarpattia", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По-перше, зовнішньополітичне керівництво держави точно не буде робити жодних компромісів щодо європейського і євроатлантичного курсу України. По- друге, ми зайшли настільки далеко на цьому шляху і наша (газотранспортна) система вже перебудована відповідно до Третього енергетичного пакету, що росіянам буде надзвичайно складно продати нам чи змусити нас щось тут робити, тому що система вже існує просто за іншими правилами, і ми розуміємо, що в цій системі є наша безпека і наш добробут", - сказав Кулеба.

Він додав, що попри всі труднощі довкола України, ми йдемо до повної інтеграції в європейську електричну мережу ENTSOI.

"Це політична позиція, політичне рішення. Цієї зими ми маємо пройти такий перший шок-тест, коли ми маємо повністю від'єднатися від Росії та Білорусі. І ось це - конкретний приклад європейської інтеграції на енергетичному напрямі, яка є незворотною", - наголосив глава МЗС.

Міністр заявив, що для нього неприйнятними є будь-які спроби повернення України у "русский мир".

"Я вважаю, що ми розірвали цей зв'язок з політичним "русским миром". Я ... запевняю вас: ні у Президента, ні в уряді, ні в парламенті немає жодного бажання повертати Україну туди. Ми однозначно розвиваємося як європейська і євроатлантична країна. Хочеться більшого визнання цього факту з боку наших європейських і євроатлантичних друзів. Але ми робимо свою справу, ми йдемо своїм шляхом, і для мене це принципово", - резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що російський газовий монополіст "Газпром" пропонував Молдові внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС і відкласти реформу енергетичного ринку, узгоджену з Брюсселем, в обмін на дешевший газ для країни.