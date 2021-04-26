Кулеба запропонував роботу у Києві висланим з Москви чеським дипломатам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Чехії направити висланих з Росії дипломатів для роботи у Києві.

Про це він повідомив у себе в Twitter в понеділок, 26 квітня.

"Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулханеком. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями", - написав Кулеба.

17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш повідомив про отримання інформації від чеських спецслужб про причетність співробітників ГРУ РФ до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце.

У зв'язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрила у роботі на спецслужби РФ під прикриттям.

Москва відкинула ці звинувачення, а в якості відповіді МЗС РФ оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів.За матеріалами Слово і Діло.