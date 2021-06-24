Кулеба заявив, що Україна готова обговорити з ЄС шляхи посилення безпеки у Чорному морі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкрита до обговорення з Європейським Союзом шляхів посилення безпеки в Чорному морі, й назвав регіон відкритою раною і небезпечним місцем.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі, організованій Фондом Конрада Аденауера.

На думку глави української дипломатії, дії РФ свідчать, що Чорне море стало небезпечним місцем.

"І це знову підтверджує, що Чорне море стало небезпечним місцем через незаконну анексію Криму Росією (Росія перетворила Крим на укріплену військову базу), бо Росія діє агресивно в Чорному морі, руйнуючи торгівлю і несе загрозу нашій безпеці. Тому ми дуже відкриті для обговорення з ЄС шляхів посилення безпеки в Чорноморському регіоні", - зазначив він.

Кулеба звернув увагу, що Україна зацікавлена в розвитку безпекового вектора Східного партнерства, згадавши як приклад переговори міністра оборони Андрія Тарана щодо участі у постійному структурованому співробітництві ЄС (PESCO).

"Без безпеки важко розвивати торгівлю, зв'язки і інші подібні речі. Це залишається абсолютно фундаментальним питанням. І ми сподіваємося, що ЄС конструктивно відповість на ці ініціативи", - наголосив глава МЗС.

Як повідомлялося, у середу Міноборони РФ заявило, що російські військові та прикордонники відкрили "попереджувальний" вогонь і провели "попереджувальні" бомбометання по курсу британського есмінця "Дефендер". Це сталося тоді, коли він проходив у Чорному морі біля берегів окупованого Росією Криму в районі мису Фіолент. У російському відомстві заявили, що британський корабель, нібито, "зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.

У Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" із боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму в середу, 23 червня.

У зв'язку з цим інцидентом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив необхідність якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорному морі.