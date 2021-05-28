Кулеба: зближення Білорусі з Росією несе загрозу для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу національній безпеці України через зближення Білорусі з Росією.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1" в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією - це симетричний зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що влада України повинна враховує цю загрозу при ухваленні своїх рішень.

Нагадаємо, раніше у Кремлі повідомили, що 28 травня відбудеться зустріч президента РФ Володимира Путіна з Лукашенком. Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Білорусь "не ставила питання про збільшення економічної підтримки з боку РФ у зв'язку з останніми подіями".

"Останніми подіями" є реакція світової спільноти на дії режиму Лукашенка проти опозиційних активістів і медіа, зокрема протиправна посадка літака з колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Після цього країни ЄС, а також Великобританія та Україна закрили авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз також пообіцяв перегляд санкцій проти режиму Лукашенка в бік розширення.

Раніше Лукашенко літав в Москву до Путіна 22 квітня. До того президент РФ говорив з ним по телефону у той день, коли Володимир Зеленський мав першу телефонну розмову з Джо Байденом. За матеріалами LB.ua