Кулеба зустрінеться з головами МЗС ФРН та Франції 15 листопада

Візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Брюсселя заплановано на 15 листопада. Там він проведе окрему зустріч із колегами з Німеччини та Франції. Сторони обговорять активізацію Нормандського формату, повідомили у МЗС.

"Міністр закордонних справ України також проведе у Брюсселі окрему зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції, аби скоординувати кроки задля активізації роботи Нормандського формату та просування політико - дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - повідомили у МЗС.

Також 15 листопада Кулеба у Брюсселі візьме участь у засіданні голів МЗС країн ЄС та країн-учасниць Східного партнерства та проведе низку двосторонніх зустрічей.

"Глава української дипломатії представить бачення нашої держави подальшого розвитку Східного партнерства та очікувані результати його шостого саміту 15 грудня. Міністри закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства обговорять посилення безпеки в регіоні, розвиток галузевого співробітництва, відновлення економіки в умовах подолання наслідків пандемії COVID-19", - розповіли про суть таких переговорів у МЗС.

Під час візиту голова МЗС України також, як очікується, проведе переговори із керівництвом НАТО. Їх ключовою темою стануть "практичні кроки підтримки України на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова".

Програма візиту також передбачає зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо, двосторонні зустрічі з представниками інституцій ЄС та міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.

Україна і партнери за останні кілька місяців неодноразово закликали Росію провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні голів МЗС. Так, за підсумками телефонної розмови лідерів РФ, Франції та Німеччини, яка відбулася 11 жовтня, у Кремлі заявили, що сторони домовилися провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ, щоб, зокрема, обговорити наявність передумов до можливої організації і нормандського саміту".

Після цього в Кремлі заявили, що терміни проведення зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" ще не визначені, але така зустріч може допомогти в організації саміту найвищого рівня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання про можливість проведення саміту на рівні голів МЗС, раніше говорив, що Україна очікує сигнал від Москви, але поки "жодних сигналів" українське дипвідомство не отримувало. Через позицію РФ зокрема зірвалася можлива зустріч 11 листопада. За матеріалами УНН.