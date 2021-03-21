Курт Волкер повторив слова Ігоря Смешка: в Україні олігархічна система, яку потрібно замінювати

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер переконаний, що олігархічну систему, яка є наразі в нашій країні, потрібно замінювати на здорову конкуренцію лідерства.

Як повідомляє УМ, про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю журналу НВ.

За словами колишнього дипломата, кожній країні у світі "є куди розвиватися в плані лідерства". "Подивіться, наприклад, на США і все, що у нас зараз відбувається - від штурму Капітолію до серйозної політичної розділеності суспільства", - сказав Волкер.

Для України ж він вважає принципово важливим створення інституту лідерства, коли люди з найбільш вираженими талантами, ресурсами і можливостями отримують широкий і вільний доступ до трансформації країни та допомагають її розвитку. "Я часто говорю про те, як важливо Україні трансформуватися демократично, оскільки зараз тут очевидна олігархічна система. Всього кілька людей контролюють нереальні частки економіки країни і, відповідно, певні регіони і частини українського суспільства. Трансформація цієї системи - головний виклик для країни", - вважає Волкер.

Він нагадав, що США наприкінці XIX століття переживали схожу ситуацію, коли Джон Морган, Джон Рокфеллер або Ендрю Карнегі побудували величезні бізнес- імперії, завдяки яким контролювали економіку. "Тоді Америка змогла провести антитрастове законодавство, роздробити ці бізнес-імперії, але водночас залишити великим бізнесменам можливість робити свій внесок у розвиток країни і суспільства. Тому сьогодні їхні імена в США не асоціюються з олігархатом, вони звучать як імена лідерів-філантропів. Це не тільки економічна, а й величезна культурна зміна, яка, я сподіваюся, станеться і в Україні", - додав пан Волкер.

Нагадаємо, що Ігор Смешко - Голова Політичної партії "Сила і Честь" декілька разів заявлял, що "саме поняття "олігархи" повинно зникнути з політичного ландшафту України". "Я вважаю, що в Україні можуть жити багаті люди. Але потрібно розуміти, що олігархи – це багаті люди, які втручаються в політику і використовують політико-монопольне становище для супер збагачення. Крім того, олігарх – людина, яка скуповує партії, засоби масової інформації і навіть намагається ввести своїх людей у силові структури. От це потрібно негайно припиняти в нашій країні. Знищення олігархії – це, перш за все, питання антимонопольного комітету",- підкреслив політик.