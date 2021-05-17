Латвія засуджує дії РФ на сході України і в Чорноморському регіоні - спікер Сейму

Латвія рішуче засуджує провокаційні дії Росії на сході України й в Чорноморському регіоні.

На цьому наголосила Голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце на спільному з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми уважно стежимо за розвитком безпекової ситуації і рішуче засуджуємо провокаційні дії Росії, які відбуваються на сході України і в Чорноморському регіоні, які спрямовані на дестабілізацію ситуації", - заявила Мурнієце.

Вона також підкреслила, що Латвія повністю підтримує прагнення України щодо євроатлантичної інтеграції.

"Україна обрала свій шлях - до Євросоюзу і НАТО і також обрала шлях, який передбачає демократичні цінності. Я хотіла б сказати, що ви завжди повинні пам'ятати, що маєте справжніх друзів у Латвії. Я хотіла б побажати українському народу всього найкращого на цьому шляху", - сказала спікер.

Мурнієце зазначила, що Латвія та Україна мають дуже тісні і плідні відносини, між країнами налагоджено активний парламентський діалог.

"Зі свого боку Латвія та інші балтійські країни рішуче підтримують прагнення України щодо інтеграції в ЄС і в НАТО, і ми, делегація парламенту Латвії, приїхали для того, щоб висловити свою солідарність з Україною", - заявила вона.

Латвійський спікер додала, що завтра, у день річниці дерпортації кримських татар, на зустрічі з представниками цього народу у Києві обговорить ситуацію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму.

"Парламент Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом, і ми вважаємо, що політика невизнання незаконної анексії Криму і міста Севастополя має бути продовжена", - підкреслила спікер латвійського Сейму.

Вона також сказала про заплановану на середу поїздку на прифронтові території з Головою Верховної Ради. "Цього разу в нас також заплановано візит до Авдіївки, де ми хотіли б на власні очі побачити те, що відбувається на сході України", - заявила Мурнієце.

У цьому контексті вона зауважила, що три роки тому вперше відвідала схід України, і цей візит ніколи не забуде. "Те, що я побачила, було вражаючим. Я побачила руїни, побачила наслідки воєнних дій. Я побачила дуже мужніх людей, які захищали свою територію, свою країну. Я можу сказати, що це історія мужності, любові і свободи", - наголосила спікер Сейму.

Крім того, вона нагадала про створення в латвійському парламенті депутатської групи міжнародної Кримської платформи для підтримки України у питаннях деокупації Криму. "На нашу думку, це ще один зі шляхів, яким ми можемо підтримувати ті процеси, які наразі відбуваються в Україні", - зазначила Мурнієце.

Як повідомлялося, Голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце 17-20 травня перебуває в Україні з офіційним візитом.