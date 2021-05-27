Лавров про перенесення ТКГ з Мінська: не Кравчуку вирішувати, як їй працювати

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Леонід Кравчук не може вирішувати питання про можливе перенесення засідань ТКГ з Мінська (Білорусь) до інших країн. Формат переговорного процесу затверджений Радбезом ООН.

Про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

"Що стосується питання про подальшу роботу контактної групи і відмову, як заявив пан Кравчук, продовжувати її діяльність в Мінську через події навколо Білорусі, які зараз всіх займають, хочу підтвердити те, що вже не раз Москва офіційно заявляла: ми наполягаємо на тому, щоб припинити демонізувати тих людей, які не подобаються Заходу", - сказав Лавров.

За його словами, "не Кравчуку вирішувати, як буде далі працювати ТКГ".

"Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав він.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії. Він також зазначив, що на сьогодні Білорусь не є нейтральною країною стосовно до України, а останні обмеження на пряме сполучення унеможливлять поїздки до Мінська.

А президент Російської Федерації Володимир Путін у квітні говорив, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і "поховати мінські угоди". За матеріалами РБК-Україна.