Лавров уникає зустрічі глав МЗС у нормандському форматі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що глава російського МЗС Сергій Лавров блокує проведення зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів. За словами Кулеби, міністри Німеччини та Франції готові до переговорів, але Лавров їх уникає.

Про це міністр сказав в ефірі програми "Радіо НВ".

"Намагаємося з моїми французьким та німецьким колегою зібрати нормандський формат на рівні міністрів, але Лавров є достатньо професійним дипломатом, щоб красиво уникати цієї зустрічі", - сказав глава українського МЗС.

Кулеба додав, що зараз в нормандському форматі активно обговорюються кластери для виконання мінських домовленостей. Дискусії між сторонами "Нормандії", за його словами, ведуться щодня.

"Кластери - це письмовий документ, який літає електронною поштою між Берліном, Парижем, Києвом і Москвою. І знаєте, якщо один день не перевіряти електронну пошту, то тебе просто "заспамлює" все пов'язане з кластерами, тому що дискусія відбувається дуже активно", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував радникам "нормандської четвірки" провести термінове засідання щодо Донбасу. Він також запропонував залучити до цієї зустрічі міністрів закордонних справ.

До цього Єрмак говорив, що зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися у травні 2021 року. Він зазначав, що майбутня зустріч, можливо, пройде в очному форматі.

Додамо, остання зустріч радників "нормандської четвірки" відбулася 19 квітня. Тоді сторони переговорів підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі.

За матеріалами РБК-Україна.