Лавров заявив, що Україну "треба змушувати" виконувати мінські угоди
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україну "треба змушувати" виконувати мінські домовленості. Про це він сказав, відповідаючи на запитання програми "Москва. Кремль. Путін" 5 грудня.
"Ну, якщо її (Україну, - ред.) залишити наодинці із собою та зі своєю совістю, звичайно, вона нічого робити не буде. Її треба змушувати", - заявив Лавров.
Глава МЗС РФ також додав, що нібито "саме для цього і було створено нормандський формат", проте Берлін та Париж "поки що манкують своїми зобов'язаннями".
"Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - додав Лавров.
17 вересня МЗС України заявило, що Росія саботує мирний процес на Донбасі і маскує публічною риторикою небажання виконувати свої зобов'язання.
З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року".
Глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня. Він закликав США прямо зараз збільшити військову допомогу Україні.
За даними Міноборони, зараз кількість російських військ, які можуть бути задіяні в ескалації, становить 94 300 осіб. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ