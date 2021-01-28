Лерос про Вітренка - Креатура Єрмака для отримання мільярдів на газових схемах РФ

Незадовго до голосування у Верховній Раді за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра й міністра енергетики екс-"слуга" Гео Лерос заявив, що призначення колишнього топменеджера "Нафтогазу" лобіює очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це Лерос повідомив 28 січня під час виступу з парламентської трибуни.

Нагадаю деякі факти щодо Вітренка, який претендує на посаду міністра енергетики. Саме ця людина була переговорником з "Газпромом" (щодо підписання контракту на продовження транзиту газу на п'ять років), а не голова правління "Нафтогазу" Коболєв, який був уповноваженим на це. Ще півроку тому я розповідав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак намагається себе "вставити" в газові контракти і отримати долю. Ініціатива лобіювання кандидатури Вітренка походить від Єрмака, - заявив нардеп.

Лерос також закликав не голосувати за кандидатуру Вітренка в міністри енергетики.

Вітренко із Єрмаком мають домовленості повернути російські газові схеми на український ринок... Не треба допомагати Єрмаку стати мільярдером, - переконаний Лерос.

За матеріалами https://racurs.ua