Леросу вручили ще одну підозру - за те, що не спростував звинувачення в корупції на адресу Єрмака

Раніше Гео Лерос повідомляв, що брат голови ОП Андрія Єрмака Дениса Єрмак торгує держпосадами від імені свого брата.

Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 12 листопада, повідомило народному депутату України Гео Леросу про підозру у невиконанні рішення суду, яке набрало чинності. Як повідомляє пресслужба ДБР, йдеться про рішення Київського апеляційного суду від 11 серпня 2021 року про "визнання недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформації про Дениса Єрмака", яку Лерос поширив у соцмережах у березні 2020 року.

Суд начебто зобов'язав нардепа спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст, і 11 серпня 2021 року воно набуло чинності. Сам Лерос це заперечує.

"Народний депутат України навмисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомлений і мав для цього реальні можливості, - зазначають у ДБР.

Вказано, що після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразових попереджень про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення, державний виконавець звернувся до ДБР із повідомленням про скоєння кримінального правопорушення.

За результатами проведення слідчих та процесуальних дій слідчі "отримали достатні докази для повідомлення про підозру".

Кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Сам Лерос уточнив, що правоохоронці вручили йому не лише підозру, а й клопотання про запобіжний захід, яке буде розглянуто у Печерському райсуді у п'ятницю, 12 листопада.

"Мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, яке буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді. Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! Причому моя апеляція прийнята в касації!" - написав Лерос у соцмережі Facebook.

Він також наполягає, що слідчими не було доведено, що він не виконав рішення суду.

Як ми писали, 11 листопада Леросу вручили першу підозру - за те, що 4 листопада показав середнього пальця в Раді Зеленському. Це сталося після того, як спікер парламенту Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон, коли той з трибуни назвав Зеленського, що був присутній в залі, зрадником.

Нагадаємо, в березні 2020 року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака, а от Лероса за деякий час виключили з партії. За матеріалами Kyiv Media