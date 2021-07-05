лідерка "Голосу" Рудик тричі ухилилася від питання про наявність громадянства США

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США

Про це вона сказала у ефірі "Україна 24".

Ведуча Наташа Влащенко заявила, що деякі ЗМІ пишуть, що у Рудик є американське громадянство і спитала, чи відповідає це дійсності.

"Я народилась в Україні і є українкою", - сказала Рудик.

Влащенко уточнила, що питає саме про громадянство.

"Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була", - сказала лідерка "Голосу".

Влащенко знову, вже чітко спитала: "Чи є у Вас американське громадянство?".

"Я ще раз повторюю: я народилась в Україні і є українкою", - додала політик. За матеріалами Еспресо TV .