лідерка "Голосу" Рудик тричі ухилилася від питання про наявність громадянства США
Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США
Про це вона сказала у ефірі "Україна 24".
Ведуча Наташа Влащенко заявила, що деякі ЗМІ пишуть, що у Рудик є американське громадянство і спитала, чи відповідає це дійсності.
"Я народилась в Україні і є українкою", - сказала Рудик.
Влащенко уточнила, що питає саме про громадянство.
"Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була", - сказала лідерка "Голосу".
Влащенко знову, вже чітко спитала: "Чи є у Вас американське громадянство?".
"Я ще раз повторюю: я народилась в Україні і є українкою", - додала політик. За матеріалами Еспресо TV .