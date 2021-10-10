Лікар повідомив про погіршення стану Саакашвілі через голодування

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеiла Саакашвілі погіршився на 10-й день голодування, яке він оголосив в грузинській тюрмі 1 жовтня.

Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, передає Грузія онлайн. За його словами, Саакашвілі відмовляється приймати мед із соком, про придбання яких раніше заявляла пенітенціарна служба. Наразі політик приймає тільки воду. "У полоні влади": Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти

Кіпшидзе розповів, що зараз експрезиденту важко пересуватися і говорити. "У Саакашвілі захворювання крові таласемія - спадкове генетичне захворювання, яке виникає при пошкодженні генів гемоглобіну.. Це не смертельне захворювання, але йому категорично не можна голодувати", - заявив він. Діагноз лікар озвучив за згодою Саакашвілі.

1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні.

У Грузії політика заочно засуджено до шести років ув'язнення: суд визнав його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі.

Ввечері 1 жовтня Саакашвілі затримали. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили нову справу — незаконний перетин грузинського кордону.

Державна прикордонна служба України проводить службову перевірку за фактом виїзду експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі за межі території країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі мають відпустити й повернути в Україну, оскільки він є громадянином України.

Українська консулка 4 жовтня відвідала Міхеіла Саакашвілі у в'язниці у грузинському місті Руставі. Політик на умови в закладі не скаржився.

Того ж дня під будівлею в'язниці, де перебуває Саакашвілі, понад 3 тисячі людей влаштували акцію протесту проти його затримання.

5 жовтня депутатка Верховної ради від фракції партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько відвідала Міхеіла Саакашвілі в грузинській в'язниці.

Саакашвілі підтримував Революцію гідності 2014 року. За президентства Петра Порошенка, він отримав український паспорт й став керівником Одеської ОДА. Згодом у Саакашвілі сталась низка конфліктів із владою і зокрема з екскерівником МВС Арсеном Аваковим. Урешті Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Формальним приводом для цього стало те, що Саакашвілі нібито приховав інформацію про кримінальне переслідування в Грузії.

У травні 2019 року вже новий президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. 7 травня 2020 року Зеленський призначив експрезидента Грузії та колишнього очільника Одеської ОДА головою Виконавчого комітету реформ. Після цього Грузія викликала свого посла до Тбілісі для консультацій у зв’язку з призначенням Саакашвілі. Раніше влада Грузії закликала Київ не призначати Саакашвілі на посаду.

5 жовтня стало відомо, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, затриманий в Тбілісі, написав листа президенту України Володимиру Зеленському.

За матеріалами UA: Суспільне Новини