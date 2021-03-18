Литва підтримає Україну при вступі в ЄС

Литва зобов'язалась підтримати Україну, коли подасть заявку на членство у Європейський Союз. Це передбачає Спільна декларація з європейської перспективи України, яку підписали український та литовський президенти Володимир Зеленський та Гітанас Науседа.

За інформацією канцелярії українського президента, документ фіксує підтримку Литви курсу України у ЄС.

У декларації йдеться, що, згідно зі статтею 49 Договору про Євросоюз, Україна, як і інші європейські держави, поважає цінності, які закріплені в одній зі статтей договору, зобов'язана їх дотримуватися, і має право подати заявку на членство у ЄС, якщо будуть дотримані всі умови та зобов'язання.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президентів України й Литви. 19 березня Гітанас Науседа планує виступити у Раді. за матеріалами Перший Діловий.