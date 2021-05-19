Ляшко обіцяє влітку провакцинувати 5 млн українців у випадку призначення очільником МОЗ

На посаді міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє вакцинувати 5 млн українців протягом літа

Про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає РБК-Україна.

Під час розгляду пропозиції щодо призначення міністром, він дав обіцянку, що влітку буде зроблено 10 млн щеплень.

"10 млн щеплень, тобто (вакцинують, - ред.) 5 млн українців. Але це як мінімум і гарантовано", - підкреслив Ляшко.

18 травня Верховна Рада схвалила звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Рада також відправила очільника Мінекономіки Ігоря Петрашка у відставку та звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту подання на призначення трьох міністрів. За матеріалами Еспресо TV