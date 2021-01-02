Ляшко: Україна використовуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які успішно пройшли клінічні випробування

В Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини проти коронавірусної інфекції, які успішно завершили клінічні випробування.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності.

Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що згідно з наявними даними завершення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021 року.