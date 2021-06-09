Маас: нормандському формату потрібен прогрес за "формулою Штайнмаєра"

Нормандському формату, в рамках якого обговорюється мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, потрібен відчутний прогрес в імплементації так званої "формули Штайнмаєра". При цьому Росія має використати свій вплив для стабілізації "режиму тиші".

Про це на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Зокрема, Маас оцінив стриманість поведінки України на тлі стягування російських військ у квітні.

"Конструктивний підхід і розважливість - це те, що потрібно нам і в нормандському форматі. Ми хочемо мати відчутний прогрес у питаннях безпеки і гуманітарних темах, розведенні військ, розмінуванні, обміну політичними та іншими ув'язненими, але також, що стосується імплементації "формули Штайнмаєра", - заявив Маас.

За його словами, сторонам потрібна політична воля в таких важливих питаннях як стабілізація "режиму тиші".

"Для цього перш за все Москва повинна використовувати свій вплив на Сході України. Москва є стороною конфлікту", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що "формула Штайнмаєра", яка регламентує проведення виборів на окупованому Донбасі і передачу контролю над територією Україні, є фантастичним документом. У ньому немає жодної "зради".

Згідно з домовленостями " нормандської четвірки", формула повинна бути внесена в українське законодавство.

Вона полягає в тому, що закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО набирає чинності в день місцевих виборів. На постійній основі він діятиме, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично за міжнародними стандартами. Її свого часу запропонував колишній міністр закордонних справ і нинішній президент Німеччини Франк- Вальтер Штайнмаєр. За матеріалами РБК-Україна.