Маас відповів Зеленському на запит щодо постачання летальної зброї

Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо постачання зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.

Про це повідомляє Reuters.

Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами", - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: постачання зброї не допоможуть", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні. За матеріалами kontrakty.ua