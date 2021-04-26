Макрон і Путін обговорили ситуацію в Україні

26 квітня відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це написала Le Figaro.

Макрон висловив занепокоєння у зв'язку зі станом російського опозиціонера Олексія Навального, він наголосив на повазі до його основних прав.

Під час бесіди президент Франції висловив підтримку європейським партнерам, які вислали співробітників російських дипмісій.

Лідери двох країн обговорили також ситуацію в Україні. Макрон закликав Путіна взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості з Україною через виведення військ і важкої техніки від кордону і підтвердження припинення вогню на Донбасі.

Пресслужба Кремля 26 квітня проінформувала про бесіду Путіна з Макроном.

"Акцентовано на необхідності неухильного виконувати київською владою раніше досягнутих домовленостей, найперше щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - зазначили в релізі.

22 квітня Путін заявив, що для "обговорення проблем Донбасу" керівництво України має зустрічатися з ватажками "ЛНР" і "ДНР", а "вже потім обговорювати їх із представниками третіх країн".

Віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що заяви Путіна по суті є виходом Росії з Мінських угод, тому що в них немає термінів "ЛНР" і "ДНР", є ОРДЛО України.

За матеріалами "Гордон".