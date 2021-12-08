Макрон планує поговорити із Зеленським і Путіним - Єлисейський палац
Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFM TV.
В Єлисейському палаці заявили, що мета телефонної розмови буде зосереджена на "деескалації в регіоні".
Зазначається, що учора Президент США Джо Байден поінформував ключових європейських союзників, серед яких Макрона, про результати своєї розмови у форматі відеозв'язку з Путіним.
Віртуальна зустріч Байдена з Путіним відбулась у вівторок. При цьому американський лідер озвучив занепокоєння США й усього Західного світу військовою активністю Росії навколо України.
Байден має намір зателефонувати Зеленському в четвер, 9 грудня, щоб обговорити, зокрема, результати переговорів з Путіним.