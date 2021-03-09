Максим Степанов не задоволений темпами вакцинації проти COVID-19

Станом на ранок 9 березня 2021 року від 24 лютого в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримало тільки 19118 осіб. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не задоволений такими темпами вакцинації і скликає 9 березня 2021 року селекторну нараду на тему того, як збільшити кількість щепленнь за добу.

Про це Максим Степанов заявив сьогодні на брифінгу у Міністерстві охорони здоров'я.

"Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб.

Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати, і далі збільшуючи цю кількість. Ми вийшли (на рівень) трішки більше 3 тисяч", - заявив Максим Степанов.

Міністр заявив, що він вирішив втрутитися у ситуацію, щоб збільшити кількість вакцинацій на добу, тому 9 березня він проведе селекторну нараду, в якій візьмуть участь і голови обласних державних адміністрацій, і керівництво Офісу Президента, і керівники Департаменті охорони здоров'я при ОДА, які координують питання вакцинації на місцях.

Крім того Міністр охорони здоров'я закликав вакцинуватися медичних працівників навіть у тому випадку, якщо вони уже перехворіли на COVID-19. Степанов пояснив це так: "Кожен із вас має різний рівень антитіл і лише вакцина повертає їх титр до безпечних показників".

Степанов також зазначив, що вакцинація захищає від переважної більшості циркулюючих штамів, від середнього і важкого перебігу хвороби, від смерті.