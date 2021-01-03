МОЗ не дотрималося принципу розділення функцій політичного органу та закупівельної агенції задля уникнення зловживання повноваженням, заявили у держпідприємстві.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

Про це у соцмережі Facebook написав голова державного підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов.

За словами Жумаділова, станом на середину грудня 2020 року в світі було законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин.

Він зазначив, що у середньому на 1 людину замовлено 1 дозу вакцини. "Таким чином, для України сьогодні виробники мали б зарезервувати 40 млн. доз вакцин, щоб ми не були в світових аутсайдерах. За винятком 8 млн. доз по COVAX, замовлення на комерційній основі мало б сягнути 32 млн. доз. Натомість станом на 29 грудня мали 0", - пояснив Жумаділов.

Степанов з весни, протягом всього літа, осені декларував, що веде переговори з виробниками вакцин. У "Медичних закупівлях" вважають, що за цей час потрібно було підписати принаймні 4-5 угод із кількома виробниками, що виробляють вакцини за різними технологіями: РНК/ДНК, інактивований вірус, послаблений вірус, векторна вакцина, білкова вакцина.

Також - прописати чіткий і вичерпний перелік вимог до вакцини, які, в разі невиконання виробником, стають підставою для неприйняття товару.

У разі проведення попередньої оплати щоразу передбачити застосування фінансових інструментів повернення та/або невикористання перерахованих коштів.