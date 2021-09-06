Малюська: Ми добиваємо Росію в Європейському суді з прав людини

Україна "добиває" Росію в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Про це міністр юстиції України Денис Малюська заявив "Радіо НВ" в інтерв'ю, витяги з якого було опубліковано 5 вересня.

"Ми добиваємо Росію в Європейському суді з прав людини. Кожен спір ЄСПЛ з іншою державою - це років сім. А ми десь більше, ніж посередині шляху. І поки що йдемо дуже успішно. ЄСПЛ уже визнав те, що Росія контролювала Крим задовго до так званого референдуму", - сказав він.

Міністр зазначив, що це "було складно доводити - купа часу, купа опитувань, купа доказів".

"Реально ми ж зараз Крим не контролюємо. Те, що Росія захопила Крим і повністю його контролює, було доведено доказами на міжнародному рівні у суді. Це перший такий випадок, прецедент, аналогів його не було. І це істотна поразка Росії, їх там ковбасило. А ми продовжуємо воювати з Росією у ЄСПЛ та інших юрисдикціях", - пояснив Малюська.

Він анонсував слухання в ЄСПЛ у листопаді справи проти Росії.

"Ми далі будемо добивати їх там. У нас там одразу кілька об'єднаних вимог, зокрема і з голландцями, яка стосується збитого боїнга МН-17. До речі, цікава теж історія. Ми подали скаргу на Російську Федерацію в ЄСПЛ стосовно політичних убивств Російською Федерацією як своїх громадян - росіян, так і українців, і чеченців, і інших іноземців. Росія теж сходить із розуму через це, тому що там фігурують усі гучні політичні вбивства, у тому числі і замах на вбивство [російського опозиціонера Олексія] Навального. І це теж буде розглядатися в ЄСПЛ за заявою України", - підкреслив Малюська.

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Україна подала в ЄСПЛ п'ять скарг проти Росії (з них одну, пов'язану з катастрофою MH17, - спільно з Нідерландами).

Зокрема, у справі No20958/14, перше засідання щодо якої відбулося 11 вересня 2019 року, Україна обвинувачує Росію в тому, що вона встановила військовий контроль над Кримом до формальної анексії, вбивала українських військових, жорстоко поводилася з кримськими татарами, викрадала і катувала журналістів, тим самим порушивши Конвенцію про права людини. За матеріалами Гордон.