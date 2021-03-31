Мандат місії ОБСЄ на сході України продовжили ще на рік

Мандат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні продовжено ще на один рік - до 31 березня 2022 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне консенсусне рішення було прийнято під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у середу, 31 березня.

Також делегації 57 країн-учасниць схвалили бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період - з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Таким чином, роботу СММ ОБСЄ в Україні було продовжено практично в останній момент - нинішній мандат місії закінчувався 31 березня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня МЗС України виступило із заявою, у якій назвало неприйнятним той факт, що деякі держави-члени ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців.

Як зазначали у відомстві, у разі недосягнення консенсусу про продовження мандата, згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації: незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.

Крім того, непродовження мандата СММ могло завдати серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, а виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей Нормандського формату було б критично ускладнено без моніторингу місії. За матеріалами Укрінформ.