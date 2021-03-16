Маруся Звіробій знялася з виборів на користь Кошулинського

Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька заявила, що знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Про це повідомляє пресцентр "ЄС".

"Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все - це інструкція до виконання, а не просто гасло" - йдеться у повідомленні.

Звіробій-Біленька каже, що "Європейська солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода", і політичні сили дійшли порозуміння.

ВО "Свобода" уже привітало заяву "Європейської солідарності" та її кандидатки у 87 виборчому виборчому окрузі.

Додатково: За результатами лютневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", серед кандидатів у 87 окрузі лідером є наближений до олігарха Коломойського ексдиректор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко (висувається від партії "За майбутнє"), якого підтримують 42,8% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Руслана Кошулинського підтримують 21,4%, Василя Вірастюка від "Слуги народу" - 15,8%.

Рейтинг Марусі Звіробій - 8,1%.

Довибори в одномандатному виборчому окрузі No87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.