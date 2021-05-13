Масштабні обшуки у Києві: прокуратура розповіла деталі

Органи столичної прокуратури спільно з колегами з інших правоохоронних органів, а саме Державної фіскальної служби, Нацполіції та Служби безпеки України провели масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Фейсбуці.

"Так, упродовж 11 та 12 травня на території м. Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено ряд обшуків", - ідеться в повідомленні.

Серед іншого, обшуки проведено у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", у корпорації "Київавтодор", департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП "Київміськсвітло".

Вказується, що кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, "кришування" нелегального бізнесу тощо.

"У ході розслідування вказаних кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами проведено кропітку роботу, пов'язану зі збором інформації, викриття та аналізу схем, зв'язків, контактів та учасників", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що за результатами проведення цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки з метою виявлення та вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів та інших речових доказів, які мають доказове значення.

"Оскільки під час слідства правоохоронці отримали інформацію про причетність до окремих правопорушень службових осіб підрозділів КМДА та комунальних підприємств, слідчі дії проводилися одночасно по всіх напрямках роботи. Це дозволило уникнути витоку інформації та досягти очікуваного процесуального результату", - сказано в повідомленні.

На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема і керівникам.

Слідчі дії наразі продовжуються. Триває дослідження вилученої фінансової документації.

У прокуратурі наголосили, що метою проведення вказаних слідчих дій є викриття фінансових махінацій з державними коштами та притягнення до відповідальності осіб, які їх розкрадають.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 13 травня, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки в столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.