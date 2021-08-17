Майже половина українців негативно сприйняла б рішення Зеленського повторно балотуватися на пост президента - опитування

48% українців негативно сприйняли б рішення президента України Володимира Зеленського повторно балотуватися на пост глави держави. Про це свідчать опубліковані 17 серпня результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Водночас 21,9% опитаних сказали, що позитивно сприйняли б таку ініціативу Зеленського.

18,5% респондентів заявили, що їм однаково.

Ще 11,6% українців вагалися з відповіддю.

Опитування проводили з 29 липня до 4 серпня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, Зеленський - лідер президентського рейтингу. На виборах глави держави його готово підтримати 28,8% українців, які мають намір брати участь у голосуванні й визначилися з вибором.

Наступні вибори президента мають відбутися в Україні 2024 року. За матеріалами Гордон.