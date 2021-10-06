Мецгера тимчасово відсторонили від посади голови Укрексімбанку

Наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні прийняла рішення відсторонити голову правління Укрексімбанку Мецгера Є. В. від здійснення своїх повноважень на час проведення внутрішнього розслідування Наглядовою радою.

Про це повідомляє пресслужба Укрексімбанку на своїй сторінці у Facebook.

Результатом внутрішнього розслідування буде остаточне рішення Наглядової ради щодо повноважень Мецгера Є.В.

Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління банку призначено Єрмакова С.О.

Наглядова рада приносить свої щирі вибачення членам знімальної групи програми СХЕМИ Олександру Мазуру та Kirill Ovsyaniy, а також представникам ЗМІ та усьому громадянського суспільства за прикру та неналежну поведінку голови правління та представників банку.

Раніше на сайті Укрексімбанку оприлюднили заяву Євгена Мецгера щодо інціденту з журналістами: "Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації Банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами". За матеріалами yur-gazeta.com