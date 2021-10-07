Мецгеру вручили підозру у справі про напад на журналістів в будівлі "Укрексімбанку"

У справі про напад на журналістів "Схем" у приміщенні "Укрексімбанку" правоохоронці вручили підозру обом підозрюваним. Про це УНН повідомила речниця Киівськоі міськоі прокуратури Надія Максимець.

Раніше Максимець повідомила УНН про вручення підозри одному з фігурнатів за місцем його проживання. Тепер же, з її слів, підозру отримала друга особа.

Як повідомили УНН поінформовані джерела, першу підозру вручили голові пресслужби "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову, другу отримав голова правління банку Євген Мецгер.