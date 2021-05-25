Медведчук назвав опубліковані записи його розмов провокацією і "фабрикою фейків"

Нардеп, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що опубліковані ЗМІ записи його телефонних розмов сфальсифікували з метою провокації. Заяву розміщено у Twitter політика 24 травня.

"Не хочу коментувати жодні розмови, тому що їх сфальсифікували. Те, що сьогодні відбувається, - суто провокація, виготовлення так званою фабрикою фейків того, хто і що говорив, хто з ким спілкувався і хто чим займався", - ідеться в повідомленні.

Аналогічну заяву Медведчук зробив кілька днів тому під Апеляційним судом перед засіданням про запобіжний захід для нього. На запитання, чи спілкувався він неофіційно з бойовиками на Донбасі у 2014 році, політик тоді заявив, що діяв відповідно до наданих йому українською владою повноважень.

Від початку року ЗМІ оприлюднили кілька записів розмов Медведчука, зокрема, з радником Путіна Владиславом Сурковим, який тоді курував участь Росії у збройному конфлікті на Донбасі. Учасники розмов обговорювали, зокрема постачання електроенергії з Росії в Україну.

13 травня ЗМІ опублікували запис розмови, яка нібито відбулася 2015 року між Медведчуком і заступником глави адміністрації президента РФ Володимиром Островенком. На записі обговорювали санкції та обмін утримуваними особами.

17 травня Bihus.info опублікував нові записи розмов Медведчука з російськими політиками і бойовиками. В одній із розмов лідер бойовиків "ЛНР" Олексій Карякін погрожує знищити колону бронетехніки України, якщо її просування не зупинять. Медведчук у відповідь повідомляє йому, що Порошенко передзвонив і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".

Новий запис Bihus.info опублікував 24 травня. У ньому нардеп спілкується із главою російської "Транснефти" Миколою Токарєвим стосовно "зупинення справи щодо труби" - української частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яку РНБО доручила повернути в держвласність.

Експерти Служби безпеки України перевіряють справжність оприлюднених журналістами Bihus.info записів. За матеріалами Гордон.