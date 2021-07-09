Медведчук оскаржить продовження домашнього арешту до 7 вересня

Народний депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук оскаржить рішення Печерського районного суду міста Києва, який продовжив йому домашній арешт до 7 вересня.

Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами в п'ятницю, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Це тільки один з етапів боротьби і цей етап закінчився ось таким ось рішенням. Рішення несправедливе. Рішення не врахувало доводів захисту. Рішення побудоване на порушенні Кримінального процесуального кодексу", - переконаний нардеп.

Він заявив про те, що планує оскаржити рішення про продовження йому запобіжного припинення в апеляції.

"Однозначно, ми будемо оскаржувати в Київському апеляційному суді", - підкреслив Медведчук.

Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав розглядати питання продовження запобіжного заходу нардепу Медведчуку.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. За матеріалами Цензор.НЕТ