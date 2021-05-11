Медведчук передав окупаційній владі Криму родовище з ресурсами на 38 млрд грн - Венедіктова

Підприємство Нові проєкти з орбіти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука після окупації Криму передало окупаційній владі дозвіл на користування родовищем Глибока.

Про це заявила генпрокурора Ірина Венедіктова під час брифінгу.

За словами генпрокурорки, Віктору Медведчуку і його колезі Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.

Перший стосується родовища в прикерченському шельфі з ресурсами на суму понад 38 млрд грн. У 2012 році підприємство Нові проєкти, яке, на думку правоохоронців, пов'язане з Віктором Медведчуком, отримало дозвіл на користування родовищем.

У березні 2015 року підозрювані передали окупаційній влади всю матеріальну і документальну базу родовища, заявила Венедіктова.

Під час брифінгу було представлено переговори Медведчука з заступником голови уряду Росії.

"…Без дій Медведчука і його спільників процес підготовки і розробки окупантом родовища зайняв би роки і потребував би значних матеріальних ресурсів", — наголосила генпрокурорка.

Віктор Медведчук і Тарас Козак підозрюються в скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 15 та ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За матеріалами nv.ua