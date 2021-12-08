Медведчук "помилився" у декларації на 73 мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації народного депутата Віктора Медведчука недостовірні відомості на рекордну суму - понад 73 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це НАЗК повідомило у Телеграмі.

"НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень. Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців цього року", - ідеться у повідомленні.

Медведчук не вказав вартість нерухомості у Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв метрів.

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"Під час перевірки встановлено, що вартість земельної ділянки становить понад 29 млн грн, а будинковолодіння - 16 млн гривень", - зауважили в НАЗК.

Також не задекларована земельна ділянка в Автономній республіці Крим, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що суб'єкт декларування не зазначив вартість чотирьох власних автомобілів: Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень, Mercedes-Benz S500 4 Matic - 1,8 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 - 1,1 млн гривень та Renault Duster - 500 тис. гривень.

Також не вказана вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину, відповідно до ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України, НАЗК направило до Офісу генерального прокурора.

За недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень, громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі до 2 років.

"Закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання - позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише в червні цього року. Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року", - зауважили в НАЗК.

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