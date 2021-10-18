Медведчук відповів Зеленському на пропозицію обміняти його на українців

Народний депутат Віктор Медведчук, який перебуває під слідством за підозрою в кількох кримінальних справах, прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського обміняти його на українців, яких утримують у російських в'язницях.

Про це повідомляє "Страна".

"У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я - громадянин України та буду ним, попри незаконний, злочинний тиск, який здійснюється сьогодні щодо мене владою" - заявив він.

Крім цього, кум російського президента Володимира Путіна в черговий раз звинуватив українську владу в політичних репресіях, порушенні конституції та так далі. При цьому глава ОПЗЖ заявив, що "ідея (Зеленського - ред.) неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить".

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що Медведчука можна було б обміняти на українців в російських в'язницях - за умови, що у лідера ОПЗЖ виявилося б російське громадянство.

11 травня Віктору Медведчуку пред'явили підозра в державній зраді. А 8 жовтня йому повідомили ще про одну підозру - у державній зраді та пособництві терористам. Нардеп перебуває під домашнім арештом, а прокуратура просила взяти його під варту із заставою в мільярд гривень. За матеріалами Слово і Діло.